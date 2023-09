Niente conferenza stampa della vigilia quest'oggi per Simone Inzaghi, che ha comunque anticipato i temi di Inter-Sassuolo attraverso le domande dei giornalisti di Inter TV.

Terza gara in sette giorni. Ci arrivate sicuramente bene da un punto di vista mentale, fisicamente invece? Prevede rotazioni?

"Si tratta della quarta partita in dieci giorni, con tanti giocatori che hanno avuto anche l'impegno con le Nazionali, che hanno fatto tantissimi viaggi e trasferimenti, però ho la fortuna di avere una rosa competitiva. Manca ancora l'allenamento di oggi pomeriggio, poi faro le mie scelte".

Il Sassuolo ha avuto un andamento altalenante in queste prime cinque giornate, ma sicuramente la vittoria contro la Juventus gli ha dato morale.

"Vengono da un'ottima partita vinta con la Juventus, hanno un ottimo allenatore, lo conosco, dà una grande organizzazione alla squadra. Dovremo essere bravi e determinati per fare una partita importante".

Siete il miglior attacco del campionato con numeri simili alle squadre top d’Europa. Anche la passata stagione avete sempre creato tanto, ma a volte si faceva fatica a concretizzare. Che cos’è cambiato quest’anno?

"Creiamo tanto, questo è un dato di fatto: succede da tantissimo tempo, anche nella scorsa stagione. Stiamo lavorando molto non solo con gli attaccanti, ma con tutti i giocatori che abbiamo, per essere ancora più determinati quando ci avviciniamo all'area avversaria".

Sia voi che il Sassuolo avete cambiato molti giocatori: colpisce molto la capacità dei nuovi arrivati di adattarsi subito a un nuovo sistema di gioco. Come ci siete riusciti?

"Abbiamo cambiato parecchio, i giocatori che erano già qui all'Inter sono stati importanti. Sono stati molto bravi a far capire a tutti i nuovi, sia ai più giovani sia ai più grandi, come approcciarsi al mondo Inter. Vedo grandissima disponibilità, è dal 13 luglio che tutti stanno lavorando molto bene e con grande determinazione".

Se l’attacco è il migliore del campionato, la difesa è la migliore d’Europa con un solo gol subito in 5 partite. Un dato su tutti: contando anche i minuti di recupero, una parata ogni 53'.

"I dati sono importanti, chiaramente tutta la squadra sta lavorando molto bene. Quando si parla di fase offensiva e difensiva bisogna pensare all'intera squadra: non solo i difensori, ma tutta la squadra, compresi centrocampisti e attaccanti, sta lavorando nel migliore dei modi e dobbiamo continuare a crescere in entrambe le fasi mettendo tantissima motivazione in ogni allenamento".