Dalla pancia dell'Unipol Domus, Simone Inzaghi ha anticipato i temi di Cagliari-Inter ai microfoni di DAZN, partendo dalle condizioni della squadra: "Abbiamo avuto cinque giorni per prepararla dopo il Como, abbiamo festeggiato il Natale con le nostre famiglie. Abbiamo recuperato De Vrij, mentre sono rimasti a casa Acerbi, Pavard e Darmian che cercheremo di recuperare al più presto".

Dal punto di vista fisico come stanno Lautaro e Thuram, anche in vista della Supercoppa?

"Lo sappiamo che avremo una Supercoppa molto importante per noi, ma in questo momento l'unico pensiero è il Cagliari. Viene da tre sconfitte di fila ma sono state sconfitte con ottime prestazioni. E' una squadra preparata, ordinata tatticamente, con un bravo allenatore. Bisognerà fare una partita importante, da vera Inter".

Che approccio ti aspetti?

"Dovremo avere un ottimo approccio, è tanti anni che veniamo qui a Cagliari. I tifosi qua spingono, loro sono bravi ad approcciare. Ci siamo preparati, dobbiamo approcciare meglio alle ultime due gare. Anche negli ottimi momenti si può migliorare quotidianamente".

