"Per me rappresenta un grande dolore la scomparsa di Sven-Göran Eriksson". Comincia con queste parole il pensiero che Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, dedica al leggendario svedese che fu suo allenatore ai tempi della Lazio.

"Ero giovanissimo, appena arrivato a Roma e mi ha aiutato moltissimo, è stato fondamentale nel mio percorso di crescita come calciatore e come uomo - sottolinea Inzaghi a Inter.it -. Ammiravo la sua calma, la sua educazione, il grande rispetto che aveva nei confronti di tutti. Per me è stato fonte d’ispirazione. Io sono qui anche grazie a lui ed ai suoi insegnamenti. Sven è stato un grande uomo, un esempio di vita per tutti. Questi ultimi mesi affrontati con grande forza ed una voglia di vivere unica sono stati una ulteriore dimostrazione della sua grandezza: ci ha insegnato a vivere mentre stava morendo. Buon viaggio Sven e grazie di tutto, ti porterò sempre con me".

