Si parla di allenatori italiani che possono fare il grande salto in Premier League, seguendo la scia di Roberto De Zerbi, negli studi di Sky Sport. Una lista dalla quale, nonostante alcune voci delle scorse settimane, va depennato Simone Inzaghi. Gianluca Di Marzio conferma che il rinnovo del tecnico nerazzurro con l'Inter è ormai prossimo e per il momento l'Inghilterra, che comunque lo apprezza, non rappresenta un'ipotesi concreta per il piacentino.

Anche perché il lavoro di Inzaghi con l'Inter non è affatto finito: "Ci sono ancora tanti traguardi con l'Inter per Inzaghi, non è il momento di lasciare i nerazzurri nonostante sia apprezzato in Premier League", le sue parole.

