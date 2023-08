Non solo la conferma dell'interesse nei confronti di Benjamin Pavard, ma anche un'interessante indicazione tattica. Nel corso della conferenza pre-Monza di oggi al Suning Training Centre, Simone Inzaghi si è esposto parlando apertamente del difensore francese del Bayern Monaco, per il quale la dirigenza ha avviato una trattativa. Il tecnico piacentino ha sottolineato come la rosa attuale manchi di un braccetto destro e spera che ne arrivi uno importante, non sottraendosi poi di fronte a una domanda specifica sul nazionale transalpino. Al contempo, Inzaghi ha confermato che Pavard non è l'unico nella lista.

La conferma della trattativa per Pavard e la necessità di un nuovo innesto che aumenti la competizione per Matteo Darmian (ringraziato per il suo apporto dall'allenatore), rappresentano un ulteriore indizio tattico che riguarda Yann Bisseck. Il tedesco, per il quale Inzaghi ha chiesto pazienza perché, arrivando dal campionato danese, "va aspettato e aiutato", nella pre-season è stato spesso provato sulla destra della difesa a tre, alimentando le ipotesi che potesse essere collocato definitivamente in quella posizione e spostando, di conseguenza, il mirino su un nuovo innesto per la sinistra. Invece le parole del tecnico di oggi rimettono tutto al proprio posto, lasciando a Bisseck la zona sinistra come vice Alessandro Bastoni, stesso ruolo interpretato con successo nell'Aarhus.

E mentre il classe 2000 di Colonia andrà aspettato e aiutato, è probabile che in alternativa a Bastoni si vedrà spesso Francesco Acerbi con Stefan de Vrij centrale, formula già vista spesso la scorsa stagione.