Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, arriva nella sala conferenze di San Siro per un ulteriore commento dell'esito del match contro la Lazio. FcInterNews.it, presente col proprio inviato, vi riporta le sue parole:

Nel secondo tempo la squadra spesso ha avuto l'urgenza di prendersi il risultato perdendo le distanze, oggi no. E Brozovic ha dato l'impressione di dare qualcosa in più per non lasciare spazio.

"Grande aggressività, tanta voglia di vincere. La squadra è stata bravissima, Brozovic lo è stato ma lo sono stati tutti. Abbiamo disputato una partita ottima in tutte le componenti contro una squadra meritatamente seconda che però ha trovato una grandissima Inter".

FcIN - Prima della partita, Beppe Marotta ha parlato di stagione positiva fino a oggi. Come commenta queste parole?

"Penso che abbia espresso il suo pensiero, io sono d'accordo. Abbiamo fatto una Champions e una Coppa Italia straordinaria, in campionato abbiamo perso punti sanguinosi che non meritavamo di perdere ma abbiamo vissuto emozioni uniche che vogliamo vivere ancora coi tifosi. Oggi ci hanno caricato tanto aiutandoci a ribaltare il risultato, non sembrava fossimo in svantaggio dalla spinta che c'era".

Lautaro e Lukaku insieme sembrano al top della forma, in vista della Champions sono loro i due titolari?

"L'Inter ha quattro titolari, ovvero Lukaku, Correa, Dzeko e Lautaro. Si sono alternati dandoci grandissime soddisfazioni. Sceglierò di volta in volta, me li voglio godere. Non so se giocando come fino a dicembre avremmo avuto l'ultima mezz'ora di Lautaro come sempre, è un ragazzo che va a duemila all'ora".

Perché quest'involuzione di Correa? E Acerbi sarà riscattato?

"Io sono contento di tutti e due, Acerbi oggi ha avuto un infortunio con la scivolata ma non ha sbagliato un minuto. Correa ci sta dando una grandissima mano nelle rotazioni, ricordo il gol al Benfica".

Un pensiero sulla Lazio:

"Ventidue anni non si dimenticano, ogni momento mi ha fatto crescere. Sarò sempre riconoscente al presidente che mi ha dato questa opportunità e ai tifosi che anche oggi sono venuti in tanti a incitare la squadra".

Come vede la griglia Champions?

"La Lazio è molto forte negli uomini, nei singoli, sta facendo un ottimo campionato. Sono stati bravi ad avere un buon margine, ma ora la classifica si è accorciata ma resta una squadra di valore assoluto che abbiamo affrontato come giusto che sia".



