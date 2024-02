E' un'Inter 4x4 quella che ha schiacciato l'Atalanta, calando il quarto poker nelle ultime 4 partite di campionato. Regalando l'11esima vittoria di fila nel 2024 e soprattutto il +12 sulla Juve in campionato a Simone Inzaghi, che si accomoda nella sala conferenze di San Siro per commentare il momento magico della sua squadra:

Un'Inter forza 4, se l'aspettava? Gasperini ha detto che è stata una partita anomala.

"Non so cosa ha detto, l'ho salutato con piacere. E' sempre bello incontrarlo. Per quanto riguarda la squadra, abbiamo fatto un'ottima partita. I primi 10' sono stati di studio, poi la squadra ha messo in campo un'ottima pulizia tecnica. Nella ripresa siamo rientrati in campo con voglia, è un'ottima vittoria che ci fa proseguire nel nostro percorso".

Un'Inter così non si era mai vista, quale è la tua sensazione?

"Chiaramente mi fanno enormemente piacere questi complimenti, ma come ho già ripetuto è da tanto che giochiamo bene, sono due anni e mezzo. Facciamo un ottimo calcio, è stato un grandissimo percorso, sono molto soddisfatto di ciò che stiamo facendo. La Supercoppa vinta e le 11 vittorie nel 2024 sono cose che fanno piacere, in un mese ci siamo creati 12 punti di vantaggio in campionato. Dobbiamo rimanere concentrati, sappiamo che ci saranno tante partite da qui alla fine".

Marotta ha detto che tutta l'Inter vuole continuare con Inzaghi, è possibile il rinnovo prima della fine della stagione?

"Ha risposto il direttore, io sto bene qua e lo sanno. In questo momento non mi sembra il caso di parlare di queste cose. Restiamo concentrati sul campo, mancano meno di tre mesi e dobbiamo mantenere l'attenzione alta sempre. Non vogliamo perdere giocatori per infortunio, a parte Cuadrado che tra un mese sarà con noi. Sensi rientrerà dopo la sosta, dovremo valutare Frattesi, l'unica nota dolente della serata perché ci dispiacerebbe perderlo".

Lei si sente al top della carriera?

"Io sto bene dove sto, sono stato benissimo alla Lazio. Mi sono sempre divertito a vedere giocare le mie squadre, questa è la più grande soddisfazione. Ho avuto la fortuna di raggiungere traguardi importanti, ma nel calcio bisogna guardare avanti e mai indietro. C'è tanta strada da fare con tanti obiettivi".

"E' il miglior momento per tifare Inter" ha detto un cronista straniero. Le fa piacere sentire le voci dei big club che la cercano?

"Fa enormemente piacere, non penso che bisogna parlare solo di Inzaghi, ma di tutta l'Inter. Gli interessamenti si leggono e si sentono, c'erano quando allenavo la Lazio. Non mi interessa sentirli, voglio lavorare con i miei giocatori, il mio staff, la società e i tifosi".

