Col ritorno di Lukaku e con i nuovi innesti abbiamo detto che l'Inter è più forte: sei d'accordo? "Mah... Questo è l'auspicio, vedremo il campo cosa dirà. Siamo rimasti quelli dell'anno scorso, abbamo preso giocatori funzionali e c'è stato il ritorno di Lukaku. Lavoriamo per migliorarci, di volta in volta dovrò essere bravo a scegliere. Nelle prime due di campionato i 5 cambi sono stati molti positivi".

Acerbi è il profilo che preferisce tra i nomi fatti per il centrale difensivo?

"Quello senz'altro, però ci sono delle dinamiche e dei meccanismi del mercato... I dirigenti se ne stanno occupando, sanno le caratterisiche che voglio. La casella verrà riempita da qui a dieci giorni".

Come state a livello fisico? E Lukaku?

"Sta bene, così come tutta la squadra. Sapevamo che le amichevoli con le squadre francesi più avanti di noi sarebbero arrivate presto, volevamo delle difficoltà. Per il 13 di agosto, come avevo detto, siamo arrivati nel migliore dei modi".

Oggi la squadra era più libera di testa dopo quanto successo con Skriniar tolto dal mercato? Ora arrivano Lazio e Milan...

"Sappiamo che ora il calendario ci mette di fronte partite molto impegnative, la squadra l'ho vista bene dopo Lecce, sul pezzo. Abbiamo lavorato bene, sono soddisfatto perché abbiamo fatto una partita molto concentrata".

Due assist e due gol dalle 4 punte: è possibile vedere anche coppie diverse tipo Lautaro-Correa o Dzeko-Lukaku?

"Penso che ho degli attaccanti che possono giocare tutti uno con l'altro, a Lecce erano in campo tutti insieme".