Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha analizzato anche in conferenza stampa il match vinto per 3-0 contro il Milan, valso ai nerazzurri la settima Supercoppa italiana: “Giustamente stasera ci gusteremo questa vittoria, porteremo la coppa a Milano ai nostri tifosi, poi da domani ci ritufferemo nel lavoro perché abbiamo tante partite da qui alla fine".

Perché non si riesce a essere sempre come stasera?

“Lavoriamo per esserlo, queste sono serate che rimangono. Sono al terzo trofeo in una società importante come l’Inter. Fortunatamente l’età, la mia educazione mi lascia andare oltre certe cose che sento e continuare solo con il lavoro”.

Come sta Lukaku? Calhanoglu?

“Sembra che stiano tutti abbastanza bene. Romelu ha fatto gli ultimi giorni in cui voleva esserci a tutti i costi anche se ha un’autonomia limitata. Stasera sarebbe stata un’opzione in caso estremo, fortunatamente la partita è andata in un determinato modo. Vediamo se potrà essere in campo contro l’Empoli”.