Poche dichiarazioni in conferenza stampa per Simone Inzaghi , che ha comunque ha risposto a qualche curiosità dei giornalisti presenti dopo il ko subito contro il Bayern Monaco.

Le resta la curiosità di come sarebbe stata una partita a pieno organico?

"In questo girone abbiamo dimostrato che le distanze si sono accorciate, penso al doppio confronto col Barcellona. I catalani col Bayern sono tra le migliori d'Europa e ce la siamo giocata in queste gare. La differenza la fanno i particolari".

Un parere sulla prestazione di Correa, anche in ottica Juve?

"Gli attaccanti li abbiamo cercati troppo poco nel primo tempo, Tucu e Lauti ci hanno dato una mano per come potevano, poi sono entrati Dzeko e Carboni che ci hanno aiutato perché in quel momento le distanze si son un po' allungate e il Bayern aveva giocatori di grande corsa".