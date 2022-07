Il modulo con Correa dietro le punte si può riproporre in campionato? "Sì, è una soluzione. Il nostro sistema è un altro, ma con tanti grandi attaccanti a disposizione posso cambiare assetto di volta in volta".

L'anno di distacco non sembra esserci stato tra Lukaku e Lautaro. "Sì, Romelu è un campionissimo e con Lautaro si conoscono benissimo. Però abbiamo visto anche Joaquin Correa che ha fatto bene, Edin Dzeko che è arrivato in anticipo. Abbiamo avuto la fortuna di riportare Romelu qui, sono molto soddisfatto. Ora dobbiamo crescere e migliorare".

Dopo l'incontro del Cornaredo vinto per 4-1 contro il Lugano Simone Inzaghi , allenatore dell'Inter, esprime i propri giudizi in merito a quanto fatto vedere dai suoi ragazzi contro il Lugano ai microfoni di Sportitalia: Che sensazioni hai dopo questa partita? "Sono stati bravi, perché lavoriamo da soli quattro giorni però abbiamo organizzato una partita seria. Sono contento di quello che ho visto, ci prepariamo di giorno in giorno per arrivare il 13 agosto al meglio".

Aspetti un altro attaccante?

"Sono molto soddisfatto dell'attacco, l'anno scorso siamo stati i migliori e ora abbiamo inserito Lukaku. Ora aspettiamo il mercato e cosa porterà in tutti i settori".

Tipo Bremer in difesa?

"Sono sempre in contatto coi dirigenti, che fanno sempre il loro ottimo lavoro. Dobbiamo trovare un sostituto di Ranocchia che possa completare il reparto lì dietro".

Che personalità Asllani in mezzo al campo.

"Lo abbiamo voluto, in questi primi giorni ha dimostrato grande personalità pur essendo giovanissimo. Davanti a lui avrà Brozovic, ma sarà un valore per noi per tutto l'anno".

Sul fratello Filippo arrivato alla Reggina.

"Mi sembrava strano che non avesse panchina. Ora è entusiasta, non sarà semplice perché partirà in una società con una nuova proprietà. Dovrà mantenere la categoria per la prima stagione poi potrà ambire a palcoscenici superiori".