Che peso dai a questa sfida? "Sicuramente è una partita importantissima, che arriva in un momento particolare. Abbiamo giocato tante gare ma sappiamo che importanza ha questa sfida per noi".

Dopo oltre tre mesi, finalmente Bologna-Inter si gioca. La sfida contro i rossoblu, nella quale i campioni d'Italia proveranno a mettere la freccia per il sorpasso al Milan , arriva dopo giorni particolari, contraddistinti anche da dichiarazioni alquanto polemiche nei confronti della squadra nerazzurra. Simone Inzaghi, allenatore dei nerazzurri, arriva ai microfoni di Sky Sport per una presentazione della partita a livello tattico e non solo:

Per Radu sarà una responsabilità importante.

"Le difficoltà in partite così ravvicinate le hanno tutti. A Gosens, Vidal e Caicedo si sono aggiunti Handanovic e Bastoni che sono con noi ma non potrò utilizzarli. Ma c'è fiducia per chi giocherà al suo posto".

Correa può diventare decisivo nelle tue scelte?

"Sta bene, davanti ho abbondanza. Per scegliere i primi due ho aspettato stamattina perché anche Dzeko e Sanchez stavano benissimo. Spero di recuperare Caicedo per Udine".

