Dopo il 3-3 al Camp Nou nel match di Champions League contro il Barcellona, l'Inter torna a San Siro per affrontare la Salernitana nella sfida in programma domani alle 12:30, valida per la decima giornata di Serie A. Alla vigilia della partita, le parole di Simone Inzaghi ai canali ufficiali del club nerazzurro: "È stato un mercoledì intenso, abbiamo fatto una grandissima gara contro un avversario molto forte, però è già il passato. Poi penseremo alla Champions, ma domani abbiamo una partita da affrontare nel migliore dei modi contro un avversario ben organizzato. La squadra ha sempre dimostrato di avere cuore, insieme alla determinazione questo è servito a fare una grande gara. Però adesso il nostro focus è su domani, sulla Salernitana. Quella che abbiamo giocato è una di quelle partite in cui si spende tanto a livello fisico e mentale, già domani c'è un altro match e dobbiamo recuperare sapendo che dovremmo fare una partita molto intensa. Affronteremo una squadra organizzata, che l'anno scorso ha fatto un girone di ritorno molto buono, una squadra di corsa e qualità con ottimi elementi, quindi servirà fare molto bene". Assenze? Ne avremo qualcuna noi, qualcuna loro, la differenza la farà la determinazione e la motivazione che metteranno in campo le squadre. Ovviamente spero che la mia ne abbia di più, perché è una partita importante".