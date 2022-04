Ai microfoni di DAZN, Simone Inzaghi commenta il successo importantissimo sul Verona. Ecco le considerazioni del tecnico nerazzurro.

Inter rinata: totalmente soddisfatto?

"Sapevamo della forza del Verona, abbiamo preparato bene questa gara. Dovevamo approcciarla bene. Benissimo nel primo tempo, in gestione nella ripresa. La squadra ha fatto quello che doveva fare, un segnale importante. Continuità dopo Torino".

Come mai Dimarco titolare?

"Dimarco ha caratteristiche molto importanti. A Napoli aveva fatto benissimo e Bastoni arrivava da un tour-de-force. Tutti hanno sempre fatto il loro quando hanno giocato e oggi abbiamo valutato che servisse lui".

Squadra molto aggressiva e con tanti uomini in proiezione offensiva. La testa ha fatto la differenza?

"Credo di sì. La testa conta tantissimo. Abbiamo fatto un tour-de-force non indifferente e nelle ultime gare non erano arrivati i risultati. La testa era pesante, non riuscivamo a giocare come prima. Ci sta, capita a tutti. Bravi a vincere con la Juve e bravi a dar seguito oggi contro una squadra difficile da affrontare e in forma".