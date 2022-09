Le considerazioni di Simone Inzaghi a DAZN dopo il ko nel derby di Milano. Ecco le parole del tecnico nerazzurro.

Inter a due facce?

"Sì. Partita equilibrata in avvio, poi un ottimo gol il nostro, ma dopo il pari abbiamo avuto un black-out di mezzora che ci è costato altri due gol. Due gol che non puoi mai concedere in un derby: noi segniamo con due grandi gol, poi agli altri li concediamo. Il primo responsabile sono io, dovevamo fare meglio. Poi con quello che abbiamo creato nel finale avremmo anche meritato il pari".

Somiglianze con la mancata reazione a Roma con la Lazio?

"Due gare diverse. Noi per fare due gol abbiamo fatto tantissima fatica, poi abbiamo trovato anche un grandissimo portiere. A noi fanno gol, invece, con troppa facilità. Dobbiamo migliorare".

La reazione può darvi qualcosa di positivo?

"Per vincere un derby bisogna fare di più. Poi dopo i cambi la squadra ha fatto quello che doveva, ma bisognava farlo per tutta la partita".