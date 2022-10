Senza Romelu Lukaku, alle prese con un nuovo problema muscolare, Marcelo Brozovic e Danilo D'Ambrosio, l'Inter domani sera chiuderà il suo girone di Champions League in casa del Bayern Monaco in una partita che non avrà conseguenze sulla classifica, con i tedeschi già primi e a punteggio pieno e i nerazzurri sicuri del secondo posto. Un'occasione dunque per dare spazio, in uno scenario internazionale, a chi finora ha giocato meno considerando anche il prossimo impegno in campionato, domenica a Torino contro la Juventus. Intanto, Simone Inzaghi è protagonista della conferenza stampa presso l'Allianz Arena di Monaco di Baviera. A seguire le sue parole.

In cosa è cambiata la squadra rispetto all'andata?

"Siamo messi meglio, è cresciuta la condizione dei singoli. Domani non conta per il girone, ma sarà una partita in un bellissimo stadio contro una delle migliori squadre d'Europa. Vogliamo fare una gara seria, sapendo che ci saranno delle difficoltà contro una squadra molto forte e con una rosa profonda".

Come stanno Lukaku e Brozovic?

"Ha avuto un problemino alla cicatrice nella partita di sabato. Dovrà rimanere a riposo qualche giorno e verrà rivalutato a fine settimana. Un rallentamento che non ci voleva, ci stava dando dentro in questo periodo. Speriamo di poterlo riutilizzare prima della sosta. Brozovic speriamo possa tornare domenica. D'Ambrosio non lo avremo fino a dopo la sosta".