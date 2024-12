C'è anche Simone Inzaghi tra i protagonisti di Inter-Parma raggiunti da DAZN per un'analisi a caldo della sfida di San Siro, conclusa con il convincente 3-1 dei nerazzurri che si portano ora a una lunghezza dal Napoli.

Il gol di Thuram ricorda quelli di Immobile, ma anche i suoi e quelli di suo fratello.

"Immobile e Thuram hanno fatto qualche gol in più di me, ma gli avevamo detto a fine primo tempo di andare in quella posizione. Eravamo contenti del gol perché ha chiuso la gara, ma bravi i ragazzi: il Parma fuori aveva perso solo a Napoli, sono molto soddisfatto".

L'unico neo è il gol di Lautro che manca? Mkhitaryan è tornato ad alti livelli...

"Sono d'accordo. I due gol che abbiamo fatto son stati due gran bei gol, ma Lautaro deve continuare così: al 90' ha fatto un ripiegamento da capitano. L'unico rammarico è aver preso il gol perché la squadra non lo merivatava per la prestazione e per come è rimasta in campo".

Cosa ha detto a Darmian?

"Stavo parlando del gol perché era incavoltato, è un professionista. L'errore è partito a monte, probabilmente Matteo è il meno colpevole".

Barella è tornato al gol. Gli manca il tornare decisivo?

"Lui è straordinario, ha fatto stagioni ottime e l'anno scorso è quella in cui è andato meglio sotto la mia gestione, anche se ha fatto meno gol e meno assist".

Le è venuta voglia di alzare anche il trofeo del Mondiale per Club?

"Cercheremo chiaramente di fare il massimo, ma se devo essere sincero il pensiero che mi è venuto è ricordare cosa hanno fatto i ragazzi in questi tre anni e mezzo: erano dieci anni che non si andava agli ottavi di Champions, essere ora al Mondiale è una grande soddisfazione da condividere con tutti. Faremo un bel percorso anche quest'anno e vedere che siamo arrivati al Mondiale è un premio per il lavoro di tutti".

Due parole su Correa?

"Sta molto bene, per me è tornato il giocatore che tutti conosciamo. Ha tanta concorrenza, Taremi e Arna meritavano di entrare ma ho voluto lasciare Lautaro per fargli trovare il gol. Correa deve continuare così".

