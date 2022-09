Subito al lavoro ad Appiano Gentile per dimenticare il derby di ieri sera e prepararsi al meglio al debutto in Champions League contro il Bayern Monaco. Per la prima seduta in vista di mercoledì sera, ad Appiano Gentile si sono presentati i membri della dirigenza: da Giuseppe Marotta a Javier Zanetti, da Piero Ausilio a Dario Baccin. Una presenza, sottolinea la Gazzetta dello Sport, importante per rimarcare la vicinanza del management alla squadra. Consueta suddivisione in due gruppi agli ordini di Simone Inzaghi: da una parte un po' di scarico per chi ha giocato contro il Milan, dall'altra chi è rimasto in panchina o ha corso solo per qualche minuto sul prato del Giuseppe Meazza.