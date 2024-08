L'incontro andato in scena nel tardo pomeriggio di oggi nella sede dell'Inter tra i dirigenti dell'Independiente Rivadavia e quelli nerazzurri per parlare del possibile trasferimento alla corte di Simone Inzaghi del difensore classe 2003 Tomas Palcios è stato definito 'positivo' dall'agente Marcelo Simonian, che ha partecipato nelle vesti di intermediario alla trattativa assieme all'avvocato Luca Peluso. Filtra ottimismo dopo il summit, dunque, anche se l'affare non può dirsi chiuso al 100%.

Il club milanese, conferma Gianlucadimarzio.com, ha messo sul tavolo un'offerta da 6,5 milioni di euro più bonus (tra facili e difficili per arrivare a una cifra massima di 11 milioni) e non sembra intenzionata ad alzare l'offerta. Proprio di questi 'extra' più complicati stanno discutendo le parti, con la promessa di aggiornarsi nelle prossime ore per cercare l'intesa definitiva.

