Durante Anderlecht-Anversa, uno scout dell'Inter ha preso posto sulle tribune del Lotto Park per visionare dal vivo Zeno Debast, difensore classe 2003 dei biancomalva già nel giro della nazionale belga. Il report dello 007 nerazzurro, raccontano i colleghi di Het Nieuws Blad che hanno lanciato l'indiscrezione, sarà stato sicuramente positivo visto che il gigante di Halle ha giocato una grande partita. Non una sorpresa a quelle latitudini, come testimonia il robusto contratto che lo lega al club in cui è cresciuto fino al 2025: escluso, dunque, che il 19enne, indispensabile per il tecnico Brian Riemer, possa lasciare la patria a gennaio, tuttavia le carte in tavola potrebbe cambiare a luglio in caso di offerta importante in proporzione al valore del suo cartellino, stimato intorno agli otto milioni di euro.