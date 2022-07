La Gazzetta dello Sport fa il punto nella sua edizione online delle trattative tra Inter e Nike per il rinnovo dell'accordo, in essere ormai dal lontano 1998, per la fornitura delle divise ufficiali del club: "L’ultimo rinnovo è stato siglato nel 2014, sotto la gestione Erick Thohir, e prevede bonus e malus molto più alti della media. Quando l’Inter era fuori dal giro europeo doveva accontentarsi di un fisso di 4 milioni. Nell’ultima stagione, ormai in pianta stabile in Champions, Nike ha riconosciuto 12,5 milioni (l’anno prima arrivò un milione in più grazie allo scudetto) contestando però l’accordo tra Inter e Moncler (che fornisce l’abbigliamento formale) e minacciando la riduzione del compenso base di 1 milione. Dal 2019, peraltro, l’Inter ha riacquistato i diritti di retail e licensing da Nike cominciando a gestire in casa la rete di vendita dei suoi prodotti: nel 2020-21 l’attività ha prodotto oltre 4 milioni di ricavi. In ogni caso, il contratto con Nike, valido fino al 2024 e figlio di un’altra epoca, non valorizza il percorso di crescita della società nerazzurra negli ultimi anni. È sicuramente sottostimato rispetto ai livelli attuali di mercato. Già da alcuni mesi i dirigenti dell’Inter hanno iniziato a trattare con il marchio statunitense per il rinnovo".