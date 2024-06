Il Genoa ha scelto Gaetano Oristanio nel mazzo delle contropartite tecniche messe sul tavolo dall'Inter nell'ambito della trattativa che porterebbe Josep Martínez a Milano. Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il Grifone chiede 15 milioni di euro più il prestito del fantasista classe 2002, reduce dall'esperienza al Cagliari. In questo momento, le parti stanno discutendo la formula della cessione dell'ex Volendam, quindi la valutazione economica complessiva dell'operazione: il club nerazzurro, infatti, valuta l'ex canterano 5 milioni di euro, ai quali - in caso di vendita a titolo definitivo - andrebbe ad aggiungerne 10 cash per accaparrarsi il cartellino del portiere spagnolo. "Ora le parti continueranno a discutere per trovare l'incastro giusto in modo tale da formalizzare il doppio trasferimento", si legge sul sito del giornalista di Sky Sport.

