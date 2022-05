Come ampiamente anticipato nel corso delle ultime ore, oggi andrà in scena un summit di mercato tra Simone Inzaghi, la dirigenza e la proprietà. L'obiettivo è quello di delineare le linee guida per la sessione estiva, che si spera sarà meno drammatica di quella di 12 mesi fa. In sede sono già arrivati Steven Zhang e il tecnico nerazzurro, oltre a Marotta e Ausilio. Tutto è pronto per iniziare i lavori di giornata.