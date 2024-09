Era nell'aria, ma adesso è ufficiale: niente Europa per Joaquin Correa. L'argentino, insieme al connazionale appena arrivato in Italia, Tomas Palacios non farà parte della 'spedizione' in Champions per la stagione appena iniziata. L'ex Lazio difatti non compare nell'elenco stilato da Simone Inzaghi, presentato alla UEFA dall'Inter e appena ufficializzato attraverso i canali ufficiali per la fase campionato della UEFA Champions League 2024/2025 nella quale i nerazzurri affronteranno Manchester City, Lipsia, Arsenal, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Young Boys, Sparta Praga e Monaco. Inserito nella lista Buchanan, in recupero dopo il brutto infortunio alla tibia rimediato durante la Coppa America. Di seguito l'elenco completo:

1 Yann Sommer

2 Denzel Dumfries

6 Stefan de Vrij

7 Piotr Zielinski

8 Marko Arnautovic

9 Marcus Thuram

10 Lautaro Martinez

12 Raffaele Di Gennaro

13 Josep Martinez

15 Francesco Acerbi

16 Davide Frattesi

17 Tajon Buchanan

20 Hakan Calhanoglu

21 Kristjan Asllani

22 Henrikh Mkhitaryan

23 Nicolò Barella

28 Benjamin Pavard

30 Carlos Augusto

31 Yann Bisseck

32 Federico Dimarco

36 Matteo Darmian

95 Alessandro Bastoni

99 Mehdi Taremi

