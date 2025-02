L'Inter giocherà il derby d'Italia con o senza Marcus Thuram? Il dubbio è legittimo a tre giorni dalla sfida contro la Juventus, anche se le quotazioni di un suo recupero sono in rialzo alla luce delle notizie che arrivano in queste ultime ore da Appiano Gentile. Dove il giocatore, che nell'allenamento odierno ha svolto un lavoro personalizzato, come da programma stilato dallo staff medico, viene definito in miglioramento.

La presenza o meno di Tikus in una gara tanto delicata quanto fondamentale per la classifica come quella di domenica non è un dettaglio per Simone Inzaghi, che conosce alla perfezione il peso specifico del suo numero nove nell'economia del gioco della squadra. Un peso che può essere tradotto, almeno in parte, con alcune statistiche: in termini di gol, per esempio, Thuram è già arrivato a quota 13 in Serie A, tanti quanti ne aveva realizzati nella sua prima stagione italiana e anche nell'ultima in Bundesliga con il Borussia Mönchengladbach, quando aveva stabilito il suo record in carriera.

In più, se servisse, c'è un altro argomento solido che giustifica il fatto che tutto il mondo interista speri in un suo rientro in campo contro i rivali storici: quando incrocia la Vecchia Signora, infatti, Thuram trova particolare ispirazione nelle vesti di assistman. Sono due i passaggi vincenti forniti in tre precedenti con la squadra bianconera in campionato, l’unica avversaria nel torneo contro cui è riuscito a metterne a referto più di uno (uno a Lautaro nell'1-1 del 26 novembre 2023 e uno a Mkhitaryan nel 4-4 dell'andata).

