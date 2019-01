Emergono ulteriori dettagli circa la strategia di mercato che l'Inter avrebbe in mente per Gabriel Brazao, estremo difensore classe 2000 in forza al Cruzeiro. Il giovane brasiliano, che si è già messo in mostra nel Mondiale Under 17 disputato nel 2017 vestendo la maglia della Nazionale verdeoro, con la quale ha conquistato la medaglia di bronzo e vinto il titolo di miglior portiere della competizione, per i dirigenti del club nerazzurro un giorno potrebbe diventare l'erede di Samir Handanovic, ma nel frattempo deve ancora completare il suo apprendistato lontano da Milano. In tal senso, secondo quanto riportato da Sky Sport, le strade percorribili sono tre: permanenza in prestito al Cruzeiro, trasferimento in Europa al Valladolid del Fenomeno Ronaldo o al Chievo, già casa di Julio Cesar prima della sua parentesi vincente in nerazzurro.