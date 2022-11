Jesus Vazquez è un nome che piace molto all'Inter, in particolare a uno dei suoi uomini mercato. Il portale spagnolo Plaza Deportiva conferma infatti che Piero Ausilio, direttore sportivo del club nerazzurro, nutre un forte interesse nei confronti del ragazzo classe 2003 di Rino Gattuso, che sin qui ha avuto spazio per appena 149 minuti nel campionato spagnolo, condizione che potrebbe far scattare la clausola prevista nel suo contratto che gli consentirebbe di lasciare i Taronges per accumulare più spazio.