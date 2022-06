Attraverso il suo profilo ufficiale su Facebook, Edin Dzeko ha salutato il suo ex compagno Aleksandar Kolarov, che quest'oggi ha ufficializzato il suo addio al calcio. I due hanno condiviso insieme diverse esperienze importanti, non solo all'Inter ma anche al Manchester City e alla Roma: "Da Manchester a Roma a Milano, ne abbiamo passate tante insieme, belle e brutte. Mi hai accolto a Manchester e mi hai aiutato a far parte di una famiglia, poi le nostre strade si sono brevemente separate, così ti ho aspettato a Roma, e poi sei andato via e mi hai accolto a Milano, dove il calcio e la voglia di vincere ci hanno riuniti di nuovo. In tutti questi anni insieme, sei diventato molto più di un amico per me. Già dopo qualche mese trascorso insieme a Manchester, non eri più solo un compagno di squadra, ma un compagno, un amico, un sostenitore. Tu c'eri per me quando ne avevo bisogno, io c'ero per te ogni volta che ne avevi bisogno. I tuoi calci centrali, i miei gol, ci conoscevamo in campo, meglio di tutti e non so dirti quanto mi dispiace che non ti vedremo più in campo. Tutti devono salutarsi una volta, e io sono orgoglioso di aver avuto l'opportunità di condividere lo spogliatoio con te, durante tutta la mia carriera e gioire per successi, titoli di campionato e obiettivi condivisi. Sei più di un compagno di squadra, sei più di un amico, e il fatto che non ci incontreremo più in campo non cambierà nulla, perché restano ricordi condivisi che racconteremo ai nostri figli ogni volta che ci incontreremo, e ci incontreremo spesso. Riposati fratello e divertiti!", il toccante messaggio del bosniaco.