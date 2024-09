Superato l'esame Manchester City con un prezioso pareggio e una bella prestazione all'esordio in Champions League, l'Inter è ora pronta a rituffarsi sul campionato. I nerazzurri vogliono dimenticare l'1-1 di Monza e la prima occasione che offre il calendario è il sempre sentito derby contro il Milan. Oggi Simone Inzaghi ha concesso un giorno di riposo ai suoi: ad Appiano si sono allenati i soli Tajon Buchanan, Federico Dimarco, Joaquin Correa, Tomas Palacios e Marko Arnautovic, ovvero quei giocatori indisponibili per la trasferta in Inghilterra causa infortuni, febbre o mancato inserimento in lista.

Il tecnico piacentino scioglierà gli ultimi dubbi nei prossimi due giorni ma la formazione sembra quasi definita, in attesa di capire come procederà il recupero di Dimarco per il quale cresce l'ottimismo (come verificato dalla nostra redazione, RILEGGI QUI): se il laterale azzurro non dovesse essere in grado di partire dall'inizio, allora ci sarà una nuova conferma per Carlos Augusto sulla corsia di sinistra.

Dalla parte opposta si giocheranno invece una maglia Dumfries (protagonista in più di un derby dei duelli con il 'nemico' Theo Hernandez) e Darmian, mentre i grandi ritorni nell'undici titolare dovrebbero essere uno per reparto: Pavard in difesa (al posto di Bisseck), Mkhitaryan a centrocampo (per Zielinski) e Lautaro in attacco (per Taremi). Per il resto, conferme per i vari Sommer, Acerbi, Bastoni, Barella, Calhanoglu e ovviamente Thuram, reduce da due reti nei primi due derby giocati contro il Milan.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

