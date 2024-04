L’Inter è la prima squadra che riesce a vincere aritmeticamente lo Scudetto in un derby stracittadino nella storia della Serie A a girone unico. Il trionfo storico è arrivato il 22 aprile (in casa del Milan), un giorno fortunato per i nerazzurri: anche nel 2007, infatti, il Biscione tornò campione nello stesso giorno, battendo 1-2 il Siena con una doppietta di Materazzi. E anche in quella stagione i nerazzurri vinsero il tricolore con cinque turni d'anticipo: l'Inter è la prima squadra della storia della Serie A a riuscirci in due occasioni diverse.

Ma non è tutto. Come ricorda Opta, infatti, quella guidata da Inzaghi è inoltre la squadra che ha conquistato più punti (86), più successi (27), che ha subito meno gol (18) e che in generale che vanta la miglior differenza reti (+61) nei maggiori cinque campionati europei nella stagione 2023/24. In generale, in questo campionato l'Inter è diventata la prima squadra di sempre a realizzare almeno un gol in ognuna delle prime 31 partite del torneo, serie che è stata allungata a 33 dopo il 2-1 nel derby scudetto. I nerazzurri sono arrivati così a 41 partite di fila a segno in Serie A, record nella storia del club. Al termine del campionato mancano ancora cinque partite per continuare a macinare record e scrivere la storia.

