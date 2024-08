Si è sbloccata la trattativa per portare all’Inter Tomas Palacios. Come riportato da TyC Sports, l’Inter ha chiuso l’accordo con l’Independiente Rivadavia per l’acquisto del calciatore. Dopo le difficoltà emerse nel corso del pomeriggio, il Rivadavia e il Talleres che avevano faticato a trovare un’intesa tra loro, le parti hanno finalmente trovato una quadra. L’Inter sborserà 7 milioni di euro più 3 di bonus, equamente distribuiti ta le due società argentina.

Come noto, il calciatore ha già sostenuto le visite mediche e nelle prossime ore firmerà fino al 2029, forse già domani se arriveranno in tempo i documenti.