C'è anche la Turchia tra possibili destinazioni di Joaquin Correa, tornato ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione con l'Inter ma destinato a restare a Milano solo di passaggio. Come riporta il giornalista di TyC Sports German Garcia Grova, infatti, l'AEK Atene è in trattativa per il Tucu: il club greco sostiene l'affare sia complicato, ma che cercheranno di acquistare l'attaccante.

L'argentino andrà in scadenza di contratto con l'Inter nel 2025 e l'intenzione della dirigenza di Viale della Liberazione è di cedere l'ex Lazio a titolo definitivo.

🚨{EXCLUSIVO} #AEK tiene negociaciones para contratar a Joaquín "Tucu" Correa.



Desde el club 🇬🇷 manifiestan que las charlas vienen complicadas pero que intentarán quedarse con el delantero 🇦🇷



Le queda un año de contrato con #Inter 🇮🇹

