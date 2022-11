Il Paris Saint-Germain e Milan Skriniar sembrano oggi sempre più lontani. Lo slovacco non ha ancora firmato il rinnovo di contratto con l'Inter, ma ha fatto sapere ai francesi di non volersi muovere. Questo, come spiega Tuttosport, ha spinto il PSG di spostare il mirino su Pierre Kalulu. Il quotidiano scrive di un giocatore "fortemente nel mirino del club parigino", nonostante il recente prolungamento fino al 2027.