Tutti pazzi per Gianluca Scamacca, futuro non solo della Nazionale ma anche dell’Inter. Come riportato da Tuttosport, l’attaccante del Sassuolo ha fatto sapere di voler rimanere in Italia ed è rimasto molto colpito dal fatto che l’Inter sia stata la prima a muoversi concretamente su di lui, il tutto agevolato dal fatto che Juventus e Milan abbiano scelto altre vie (Vlahovic e Origi). Il club nerazzurro ha dunque in mano il sì del calciatore e sente di non avere rivali, ma nelle ultime ore si è complicata l’idea di mettere in piedi un ‘ticket’ assieme a Davide Frattesi, che piace anche alla Juventus.