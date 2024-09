Tuttosport oggi in edicola dedica un focus su Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito, due 2005 che stanno provando a imporsi lontano dall'Inter con l'obiettivo di tornarci. Se dell'argentino si è detto tutto nelle scorse settimane, dell'italiano si è cominciato a riparlarne dopo il poker segnato con la maglia dell'Under 21 contro San Marino giovedì scorso. Un exploit da Serie A, un campionato nel quale il più piccolo dei fratelli Esposito poteva giocare già in questa stagione: il Torino, infatti, avrebbe voluto acquistarlo a titolo definitivo, incontrando però il no di Oaktree, che punta tantissimo sui giovani, specialmente quelli ‘fatti in casa’.

