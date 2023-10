Tuttosport torna sull'accordo di sponsorizzazione di Qatar Airways con l'Inter. Secondo il quotidiano, infatti, ci sarebbe parecchio merito da parte di Javier Zanetti. I primi contatti con la compagnia sarebbero infatti nati durante il Mondiale, disputato proprio in Qatar.

"Visto come esempio di lealtà e sportività, per un Uomo con la U maiuscola e un campione che va oltre i colori delle maglie, Zanetti è un’icona del calcio a livello globale. E ovviamente l’Inter, storico top club internazionale, con principi esemplari in campo e fuori come il suo ex condottiero, con la squadra che nell’ultima stagione ha conquistato la finale di Champions League, non può che essere un mezzo positivo per farsi pubblicità ovunque", riporta il quotidiano.