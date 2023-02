Samir Handanovic si avvia verso il termine della sua avventura all'Inter, il successore scelto è André Onana, che già ora è diventato titolare. "Di certo - spiega Tuttosport - l’Inter al momento sa che potrà ripartire da Onana. Il camerunese nelle ultime partite ha mostrato qualche incertezza di troppo, ma la sua titolarità non è in bilico. Situazione che potrebbe cambiare nei prossimi mesi se a Marotta e Ausilio dovesse arrivare una proposta da 25-30 milioni: a quel punto, considerando l’arrivo a zero, l’Inter, che avrà bisogno di incassare per raggiungere gli obiettivi economici fissati dalla proprietà, potrebbe anche valutare il da farsi".