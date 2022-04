Mentre Inter e Milan continuano la propria battaglia per il nuovo stadio (in attesa di capire se Investcorp acquisirà i rossoneri e quali progetti avrà in merito) su Tuttosport viene oggi pubblicato un dato sulla capienza dell'attuale impianto e su quello che verrà. Se la nuova struttura fosse già in piedi, nelle ultime tre settimane sarebbero rimasti fuori 32mila tifosi, considerata la volontà di costruire un San Siro moderno da 63mila posti.

Nelle più recenti partite, infatti, solo Inter-Verona (61mila presenti) avrebbe accolto un numero inferiore di spettatori. Le restanti (68mila per Milan-Bologna nonostante si sia giocato al lunedì, 70mila per Milan-Genoa, 74mila al derby e oltre 73mila già previsti domani per Inter-Roma) non avrebbero consentito l'ingresso a tutti. "È la conferma che non sono peregrini i dubbi di chi non comprende perché due grandi club, come Inter e Milan, abbiano intenzione di diminuire la capienza della loro casa, in controtendenza con le altre big europee (solo la Juventus lo ha fatto). Ancora più difficile da capire visto che entrambe le squadre sono in una fase di ripresa, dopo gli stenti degli anni precedenti, come simboleggia questa entusiasmante volata scudetto alla milanese. Senza dimenticare che Investcorp vuole riportare il Milan in prima fila anche in Champions League, dopo il ritorno nelle zone alte della Serie A con Elliott".