Marcelo Brozovic non è in vendita. Come riporta oggi Tuttosport, dall'Inghilterra rimbalzano voci di un interesse di uno dei club top della Premier League, il Liverpool vice campione d'Europa, ma il croato è ritenuto incedibile dalla società. Più difficile sarà convincere Zhang a non cedere uno tra Skriniar e Dumfries se dovessero arrivare offerte molto importanti, ma i dirigenti stanno cercando di far capire al presidente quanto sarebbe complicato gestire una partenza di un tale peso a pochi giorni dall'avvio del campionato o addirittura a Serie A già cominciata.