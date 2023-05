Emergono i primi dettagli relativi alla missione interista a Istanbul, dove il prossimo 10 giugno la squadra di Simone Inzaghi andrà a caccia della quarta Champions League nella storia del club sfidando il Manchester City nella finalissima dell'Ataturk. Secondo quanto riferisce Tuttosport, la truppa nerazzurra partirà da Milano alla volta della Turchia giovedì 8 giugno, un giorno in anticipo rispetto ai programmi, dopo l'allenamento che andrà in scena ad Appiano Gentile. "Nel 2010, José Mourinho addirittura arrivò a Madrid il mercoledì sera, ma ai tempi i cieli d'Europa erano ancora minacciati dall'eruzione del vulcano islandese che, in semifinale, costrinse il Barcellona ad arrivare a Milano in pullman", si legge nel pezzo pubblicato sull'edizione online del quotidiano torinese.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE