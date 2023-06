L'Inter, ormai, è convinta: vuole assecondare la volontà di Romelu Lukaku di rimanere in Italia e all'Inter, rifiutando il ritorno al Chelsea e altre mete più esotiche e munifiche, e cercherà di richiedere nuovamente ai Blues il prestito del calciatore belga. Secondo Tuttosport, però, c'è una problematica legata alla situazione del club di Stamford Bridge, che dopo aver investito oltre 600 milioni in due mercati ora è chiamata a rientrare con delle cessioni, è ovviamente fra i giocatori in vetrina. Il Chelsea però ha capito come il centravanti non ascolti alcuna soluzione che non sia quella nerazzurra e quindi sta studiando quale sia la miglior strategia.

Si legge: "Difficilmente all’Inter verrà concesso uno sconto su quanto speso nel ’22-23, ovvero 20 milioni fra prestito (8) e parte dell’ingaggio (12 lordi). Il club nerazzurro vorrebbe ovviamente spendere meno e in questo senso un sacrificio verrà fatto da Lukaku che ha fatto sapere di essere disposto a ridursi lo stipendio. E dunque quale potrebbe essere per il Chelsea la chiave per dire sì a un nuovo prestito? Inserire nella formula un obbligo di riscatto a 45 milioni, ovvero quanto peserà a bilancio Big Rom nell'estate 2024 (mancheranno due anni alla fine del contratto, è stato acquistato per 113 milioni). Difficilmente l’Inter accetterà l'obbligo, non fosse altro perché il belga nel 2024 avrà 31 anni. A Milano potrebbero acconsentire all’inserimento di un diritto di riscatto per poter valutare la stagione di Lukaku e ragionare se investire una cifra del genere o sedersi nuovamente col Chelsea per strappare magari un prezzo migliore". Un ruolo chiave in tutta questa vicenda lo giocheranno ancora una volta Lukaku, il suo avvocato Ledure e l’agenzia Roc Nation Sports: l'obiettivo è quello di riaggregarsi all'Inter prima della tournée in Giappone.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!