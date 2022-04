Tuttosport torna sul possibile rientro a Milano di Romelu Lukaku . "Si dice che non passi giorno dalle parti di Viale della Liberazione che non arrivi un messaggino di Romelu Lukaku : «Voglio tornare»", è l'incipit dell'articolo pubblicato dal quotidiano.

Il belga si è pentito di aver lasciato l'Inter. Gli ultimi mesi hanno migliorato il conto in banca e peggiorato l'umore. Ciò nonostante, difficilmente succederà qualcosa la prossima estate. Il mercato dei nerazzurri sarà di nuovo di autofinanziamento, De Vrij e Lautaro potrebbero lasciare in caso di vantaggiosa offerta. "Chiaramente un prestito potrebbe risolvere la questione - ma solo per una stagione, riproponendo il problema nell’estate 2023 -, ma Lukaku dovrebbe poi ridursi drasticamente l’ingaggio: a Londra percepisce 12.5 milioni più bonus, all’Inter ne prendeva 7.5 più bonus. E' ovvio che, nel caso, Romelu dovrebbe accettarne probabilmente meno, non più di 6".

Una scelta che il giocatore farebbe, ma il Chelsea difficilmente avallerà un'operazione simile, soprattutto considerato che a breve dovrebbero arrivare dei nuovi proprietari. L'arrivo di un nuovo tecnico al posto di Tuchel potrebbe portare a una rivalutazione del centravanti.