La decisione definitiva sulla presenza di Lukaku a Firenze verrà presa soltanto oggi, ma come ormai è noto Romelu Lukaku non dovrebbe far parte dei convocati per la partita di domani contro la Fiorentina. "In questo momento è prioritario che Lukaku ritrovi la condizione dopo quasi due mesi lontano dal ritmo dei compagni. Da questo punto di vista, potrebbe essere meglio lasciare il bomber di Anversa ad Appiano Gentile a svolgere due giornate complete di allenamento evitando il viaggio di ritorno da Firenze in piena notte - riporta Tuttosport -. Potrebbe essere più indicato un impegno casalingo, come quello con la squadra della Repubblica Ceca. Una sfida da vincere a tutti i costi per ottenere il biglietto che conduce alla fase a eliminazione diretta con un turno di anticipo e senza dipendere dall’ultima gara del girone all’Allianz Arena con il Bayern Monaco".