Ma per quale motivo per arrivare a Dybala serve l'addio di Lautaro? Tuttosport parla di mossa obbligata per liberare spazio in rosa a livello di monte ingaggi: insomma, non basterebbero le uscite di Vidal, Sanchez e Vecino per far quadrare i conti, poiché il club deve abbassare il tetto stipendi e Lautaro, dopo il rinnovo, percepisce ben 6 milioni netti a stagione. Ma la questione è anche tecnica: "Dzeko e Correa resteranno, l'Inter ha la necessità di prendere una prima punta (Scamacca, appunto, o chi per lui) e Dybala completerebbe il reparto - si legge -. Impensabile che possano convivere in cinque di questo livello".

Non solo Spurs. Su Lautaro, da tempo, ci sono anche gli occhi di Simeone. "Ma è chiaro che l'eventuale richiamo di Conte, potrebbe rappresentare una calamita importante - spiega TS -. Ma il Tottenham potrebbe invece andare su Dybala? Al momento si registra grande freddezza".