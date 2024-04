Solo a scudetto conquistato, Simone Inzaghi parlerà di futuro con l'Inter. Una sua espressa volontà, secondo Tuttosport. Una volta al tavolo si dovrebbe chiudere con un rinnovo fino al 2027 con adeguamento dell'ingaggio. E un regalo in più, che potrebbe essere Alessandro Bastoni.

Nella trasferta statunitense gli azzurri dell'Inter hanno parlato con il centrale del Torino, il pressing dei nerazzurri è diventato più forte e oggi l'opzione Inter è saldamente in pole per l'interessato. L'idea di Inzaghi è che Acerbi possa fargli da chiocchia per la prima annata a Milano, perché il tecnico non vuole assolutamente "rottamare" il suo fedelissimo. Ha però 37 anni e la sua integrità fisica va preservata. Bijol e Schuurs gli altri candidati.

Fondamentali potrebbero essere le contropartite e vale anche per il discorso Gudmundsson, altro giocatore che piace molto alla dirigenza.