Arrivato come il sostituto low cost di Hakimi, ora Denzel Dumfries è diventato un titolare e un uomo mercato. "L’atleta - spiega Tuttosport - è finito sul taccuino di Bayern Monaco e Tottenham, con l’Inter già informata di un potenziale interesse dei bavaresi e di Paratici (che segue anche il profilo di Singo del Torino) per l’esterno che in carriera ha anche difeso la maglia della nazionale di Aruba. Posto che Marotta vorrebbe trattenere il calciatore, qualora pervenisse in Viale della Liberazione un’offerta da 35-40 milioni di euro, sicuramente questa verrebbe presa in considerazione (e probabilmente accettata)".