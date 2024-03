Yann Bisseck è diventato un titolare aggiunto. In campo tre volte nelle prime quattordici giornate con 12' accumulati, il difensore tedesco ha lavorato duramente, in silenzio e oggi le prestazioni ne ripagano gli sforzi.

Come si legge su Tuttosport, il giovane difensore non si è mai abbattuto, nemmeno dopo le difficoltà delle prime gare con Salisburgo e Benfica. Dopo l'infortunio di Pavard con l'Atalanta ha avuto le sue occasioni e non ha più sbagliato, segnando anche due gol. Pagato 7 milioni all'Aarhus, oggi vale probabilmente il triplo, se non di più.

Il suo futuro sembra assolutamente a Milano, per quanto sia difficile per lui trovare spazio. Ma anche nel caso di una cessione, la società si è garantita una plusvalenza certa.