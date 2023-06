Continuano le trattative tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku e Kalidou Koulibaly, col quotidiano britannico Telegraph che rivela un retroscena a proposito dell'attaccante belga: Lukaku ha detto no ad un eventuale trasferimento in Arabia Saudita, ma soprattutto si dice che sia infastidito dal fatto che il Chelsea non abbia ancora approvato un altro trasferimento all'Inter, dove ha trascorso l'intera stagione. In tutto questo, bisogna considerare anche la volontà del centrocampista Ruben Loftus-Cheek che spera ancora di trasferirsi in Italia.