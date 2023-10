L'Inter non ha mollato la pista che porta a Mehdi Taremi. Anzi. Dopo la trattativa sfumata in estate, secondo il catalano Sport, i nerazzurri starebbero pensando di portare l'iraniano a Milano nel prossimo mercato di gennaio.

Il ko di Marko Arnautovic ha impoverito ancor di più le scelte di Inzaghi per il reparto offensivo e allora non è da escludere un ritorno di fiamma per Taremi, nonostante le parole di chiusura della dirigenza interista. Secondo Sport, però, il Porto non sarebbe disposto a lasciar andare via il proprio centravanti per meno di 20-25 milioni nonostante il contratto in scadenza a giugno e la prospettiva sempre più concreta di perderlo a zero euro. "Vedremo se a gennaio prevarrà la motivazione tecnica di trattenere Taremi oppure quella finanziaria di non perdere ulteriori milioni", scrive il quotidiano spagnolo.

