Arriva una netta smentita della notizia, pubblicata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, di un premio che la dirigenza nerazzurra starebbe pensando di proporre ai giocatori per il raggiungimento dei primi quattro posti in campionato. Lo riferisce la redazione di Sport Mediaset, che aggiunge: "D'altronde l'Inter ha il secondo monte stipendi del campionato dopo la Juventus, il terzo allenatore più pagato della Serie A, è reduce da un primo e due secondi posti e a livello di rosa quantomeno è al livello delle altre contendenti: davvero servono soldi per motivare i giocatori? Sarebbe stata una sconfitta a ogni livello".